شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على عودة 4 معارين استعدادًا للموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني استقر على عودة عدد من المعارين.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية، إن الأسماء التي قرر الجهاز الفني إعادتها هم محمد شريف وناصر ماهر وصلاح محسن وأكرم توفيق، ومن المقرر أن يتم حسم مصير باقي الأسماء خلال الفترة المقبلة.
ووعن التتويج بلقب الدوري، قال عبد الحفيظ: «بطولة غالية تحققت بأرقام قياسية وعرض جيد في الختام أمام طلائع الجيش، وتبقى الفرحة الكبيرة في نهائي دوري الأبطال، لقد مر الفريق بصعاب على مدار الموسم، وتبقى الروح الجماعية وتاريخ النادي وتعامل الإدارة مع المواقف الصعبة قبل السهلة، والتطلع للبعد الأكبر بالحفاظ على شخصية النادي».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
107,555
-
تعافي
99,452
-
وفيات
6,266
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يستقر على عودة 4 معارين استعدادًا للموسم المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.