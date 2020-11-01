شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على عودة 4 معارين استعدادًا للموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني استقر على عودة عدد من المعارين.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية، إن الأسماء التي قرر الجهاز الفني إعادتها هم محمد شريف وناصر ماهر وصلاح محسن وأكرم توفيق، ومن المقرر أن يتم حسم مصير باقي الأسماء خلال الفترة المقبلة.

ووعن التتويج بلقب الدوري، قال عبد الحفيظ: «بطولة غالية تحققت بأرقام قياسية وعرض جيد في الختام أمام طلائع الجيش، وتبقى الفرحة الكبيرة في نهائي دوري الأبطال، لقد مر الفريق بصعاب على مدار الموسم، وتبقى الروح الجماعية وتاريخ النادي وتعامل الإدارة مع المواقف الصعبة قبل السهلة، والتطلع للبعد الأكبر بالحفاظ على شخصية النادي».