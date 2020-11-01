شكرا لقرائتكم شاهد.. اتحاد الكرة يحتفل بحسام الزناتي بعد استقالته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بحسام الزناتي مدير لجنة المسابقات بالجبلاية ، بعد تقديمه استقالة عقب انتهاء الموسم الكروي 2019 – 2020 ، وشهد الحفل تواجد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية و محمد فضل عضو اتحاد الكرة ، فيما استقر مسئولو اللجنة الخماسية على إقامة قرعة الدوري الجديد منتصف شهر نوفمبر المقبل، وتحديد الموعد الرسمي لانطلاق بطولة الدوري وانتهائه، وشروط الموسم الجديد، وأيضًا تحديد موقف فريق المصري والملعب الذى يستضيف مباريات الفريق في الموسم المقبل وهل يستمر بلعب مبارياته على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية أمام ملعب آخر وهو ما سيتم حسمه في قرعة الدوري.

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وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، عن أنه من الصعب مد فترة القيد المحلى حتى يوم 27 نوفمبر المقبل بعد تأجيل موعد المباراة النهائية بدورى أبطال أفريقيا حتى هذا الموعد، وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنهم ينتظرون قرار كاف بشأن تعديل مواعيد القيد الأفريقى بعد اعلان المواعيد الجديدة للمباريات المتبقية من عمر البطولة فى نسختها الحالية، وفى حالة استمرار هذه المواعيد ستكون الأندية المصرية مضطرة للاحتفاظ بلاعبيها فى الموسم الجديد، أو الاستغناء عن بعض اللاعبين قبل النهائى الأفريقى.