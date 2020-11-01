شكرا لقرائتكم مران الزمالك .. مصطفى محمد يشارك في التدريبات الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك مصطفي محمد مهاجم الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي أمس بناء على تعليمات من الجهاز الفني ، وخصص الجهاز الفني للفريق حصة تأهلية للاعبين على هامش المران حيث قام اللاعبون ببعض الإطالات بجانب بعض الأمور التأهيلية والبدنية بعدها تم تقسيمهم إلى عدة مجموعات ومن ثم لعب الكرة من لمسة واحدة باكثر من طريقة.

فيما انتظم أحمد سيد زيزو لاعب الفريق في التدريبات الجماعية اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة،وكان اللاعب قد حصل علي راحة أمس من التدريبات بإذن من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو ، ويشارك اللاعب في التدريبات المقامة حاليا بشكل طبيعي استعدادا للمباريات المقبلة، كما قام البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق بتوجيه بعض التعليمات والأمور الفنية للاعبين، على هامش جلسة مطولة عقدها معهم قبل انطلاق المران.

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وشرح المدرب البرتغالي بعض الأمور الخططية التي سيتم تنفيذها بمران اليوم ، بجانب امور فنية أخرى، وحث باتشيكو لاعبيه على تنفيذ كافة التعليمات بدقة كما هو معتاد منهم دائما ، مشيدا بالروح التي يتمتع بها الجميع والالتزام بين صفوف اللاعبين.

كما واصل المدير الفني رسائل التحفيز للاعبين وطالبهم بالقتال داخل البساط من أجل تحقيق الهدف المطلوب منهم بالتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتركيز فقط في تحقيق هذا الامر والذي يبدأ بلقاء الإياب الأربعاء القادم أمام الرجاء، وأنه تم قطع شوط في المغرب ويتبقي شوط آخر بالقاهرة.

وفي النهاية نقل باتشيكو للاعبين ثقته وجهازه وجميع القائمين ، في قدرات كل لاعب منهم ، على مواصلة المشوار الذي يتبقى فيه خطوات قليلة نحو التتويج ، ويستعد الفريق لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الأربعاء القادم.