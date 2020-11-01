شكرا لقرائتكم أشرف صبحى يستقبل وزيرة الشباب والرياضة بلبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب فارتينيه أوهانيان وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية لبحث أوجه التعاون بين البلدين في مجالى الشباب والرياضة ، وخلال اللقاء أكدت وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية على عمق العلاقات القوية بين الشعبين المصري واللبناني ، وأشارت إلى تطلعها لمزيد من التعاون بين البلدين فى المجالات المختلفة التى تخص الشباب والرياضة .

وأشادت أوهانيان بجهود الدكتور اشرف صبحى خلال الفترة الماضية ، وأضافت أن مصر أصبحت تمتلك بنية تحتية رياضية وشبابية على أعلى مستوى وتستطيع من خلالها إستضافة أكبر الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية في أى وقت ، وهو ما ظهر واضحا خلال الفترة الماضية بعد إقامة أكبر البطولات العالمية والدولية والقارية في مصر ، فضلا عن العديد من الفعاليات الشبابية المميزة .

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من جانبه ، أكد وزير الشباب والرياضة على تقديره لوزيرة الشباب والرياضة اللبنانية مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد العديد من بروتوكولات التعاون بين البلدين في المجالين الشبابي والرياضي .

وفي نهاية اللقاء ، سلم وزير الشباب والرياضة نظيرته اللبنانية علماً ووثيقة تنظيم المؤتمر الكشفى العربى الثلاثين 2022 ، والذي استضافته مصر في دورته السابقة عام 2019 وذلك في تقليد هو الأول من نوعه على مستوى من فعاليات المؤتمر الكشفي العربي.