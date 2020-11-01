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البنك الأهلى يعقد مؤتمرا صحفيا غدا للإعلان عن أول الصفقات الجديدة

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جدة - عمرو شويل يعقد مسئولو نادى البنك الأهلى مؤتمرا صحفيا فى الثالثة عصر غدا للإعلان عن أول الصفقات الجديدة التى ابرمها النادى أستعدادا للظهور الأول فى الدورى الممتاز بعد تأهله من القسم الثانى عن مجموعة الصعيد.

ويقود البنك الأهلى محمد يوسف نجم الأهلى الاسبق مديرا فنيا بعد استقالة عيد مرازيق، ويضم الجهاز المعاون عادل مصطفى مدربا عاما وطارق سليمان مدربا للحراس وأيمن صبحى مديرا إداريا.

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وأكد اللواء أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى أن ملف الصفقات الجديدة تم تركه بالكامل للجهاز الفنى للفريق بقيادة محمد يوسف.. بنشتغل فى كل مرحلة بخطة مختلفة وطموح مختلف، وحققنا شيئا مشرفا بصعودنا من القسم الثالث للثانى ثم إلى الممتاز فى عامين فقط، وطموحنا التواجد بقوة فى الدورى وليس تواجد شرفى فقط، وبدأنا العمل فى اليوم التالى مباشرة بعد مباراة الصعود، درسنا السير الذاتية للمدربين ومن ضمنهم خالد جلال، وبحثنا عن أكثر مدرب سيحقق طموحنا، خاصة أننا فى موسم استثنائى وأمامنا 21 يوم فقط.

ووجه محمد يوسف، المدير الفنى للبنك الأهلي، الشكر لإدارة ناديه بعد توليه المسئولية الفنية للفريق لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل، مؤكدًا إنه بدأ العمل من اليوم، متمنيا أن يحالفه التوفيق فى المهمه الجديد والعمل على استمرار الفريق فى الدورى الممتاز وعدم الهبوط مجددا

 

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