شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعب مانشستر يونايتد السابق بتدهور عقلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت نورما زوجة السير بوبي تشارلتون، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد السابق والفائز بكأس العالم لكرة القدم في 1966 مع المنتخب الإنجليزي، إصابته بتدهور عقلي، وذلك في مقابلة نشرت اليوم الأحد.

لقد كان وقتا عصيبا على تشارلتون، حيث جاءت هذه الأنباء بعد وفاة شقيقه جاك، في يوليو الماضي، وزميله بالمنتخب الإنجليزي نوبي ستايلس الجمعة الماضي، حيث تم تشخيص كلاهما بمرض عقلي.

وقالت نورما تشارلتون في مقابلة مع صحيفة "ديلي تليغراف" إنها تأمل أن تساعد أخبار تشخيص زوجها الآخرين.

ولعب تشارلتون لمدة 17 عاماً مع فريق مانشستر يونايتد حيث فاز بثلاثة ألقاب للدوري، وكأس الاتحاد الإنجليزي في 1962 وكأس الأندية الأوروبية البطلة (دوري أبطال أوروبا) في عام 1968.

وتم ترشيحه للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، الكرة الذهبية، ثلاث مرات وفاز بالتصويت في 1966 بعدما رفع كأس العالم في ويمبلي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | إصابة لاعب مانشستر يونايتد السابق بتدهور عقلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.