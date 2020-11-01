الامارات | مدرب برشلونة الخاسر بالثمانية يكشف تفاصيل مريرة.. "كان مشجعاً لريال مدريد"

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب برشلونة الخاسر بالثمانية يكشف تفاصيل مريرة.. "كان مشجعاً لريال مدريد" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب برشلونة السابق كيكي سيتيين عن معاناته أثناء توليه قيادة الجهاز الفني للفريق الكاتالوني وطريقة تعامله مع الأرجنتيني ليونيل ميسي التي لم تفلح في تحقيق نتائج إيجابية وأسهمت في الخروج من الموسم الماضي دون أي بطولة، وتطرق سيتيين إلى خفايا كثيرة داخل قلعة "البلوغرانا" قبل أن يغادرها وسط سخط جماهيري عارم خصوصاً بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا 2-8.

وقال سيتيين لصحيفة "الباييس" الإسبانية: "هناك لاعبون من الصعب توجيههم ومنهم ليونيل ميسي، إذ يجب الأخذ في عين الاعتبار أنه أفضل لاعب في التاريخ، من أنا لأقوم بتبديله لقد تقبله آخرون لسنوات ولم يغيروه"، مضيفاً: "لكل لاعب وجه آخر غير وجه اللاعب المعروف والتعامل معه يكون أكثر تعقيدا.. تكتشف اشياء لم تكن تتوقعها"، وأضاف: "ميسي متحفظ للغاية، ولكنه يجعلك ترى الأشياء كما يريدها هو.. إنه لا يتحدث كثيراً ولكنه ينظر كثيراً".

وتابع: "ميسي الأفضل في التاريخ. كان هناك لاعبون عظماء آخرون، ولكن استمرارية هذا الفتي على مدار كل تلك الأعوام ليس لها مثيل وإن كان قد يشبهه بيليه.. لقد قلت له (لميسي) يوما ما إنني على مدار 15 عاما كنت انتظر مباراة برشلونة حتى أشاهده".

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وحول هزيمة برشلونة المذلة تحت قيادته أمام بايرن ميونخ 8-2 في دوري أبطال أوروبا، قال: "لقد تضررت كثيرا. دخلت تاريخ برشلونة بهذه الهزيمة. اتحمل نسبتي من المسؤولية. في يوم من الأيام سأكتب عن هذا. بعد إقالتي، اكتشفت أن القرار قد اتخذ بالفعل قبل تلك الهزيمة".

وفاجأ سيتيين الجماهير بتصريح مثير للدهشة، وقال رداً على سؤاله عن الفريق الذي كان يشجعه في طفولته: "الفريق الذي كان يشجعه جميع الأطفال.. ريال مدريد".

وعما إذا كان يفكر في العودة للتدريب حاليا قال سيتيين: "أشعر بالراحة في المنزل أمام البحر ، مع الأبقار الشهيرة. لقد تجاوزت فترة الحداد".

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