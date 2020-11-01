- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش يسجل في شباك أودينيزي وميلان يعزز صدارته للدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزز فريق ميلان صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على مضيفه أودينيزي 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السادسة من مسابقة الدوري.
وتقدم ميلان بهدف سجله فرانك كيسي في الدقيقة 18 وتعادل أودينيزي بهدف سجله رودريغو دي بول في الدقيقة 48 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل زلاتان إبراهيموفيتش هدف الفوز في الدقيقة 83.
ورفع ميلان رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد أودينيزي عند ثلاث نقاط في المركز الثامن عشر.
وبهذا الفوز حافظ ميلان على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في مباراة، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الخامسة لأودينيزي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة واحدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | إبراهيموفيتش يسجل في شباك أودينيزي وميلان يعزز صدارته للدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.