شكرا لقرائتكم خبر عن «كهربا» يسبب أزمة جديدة للمنتخب قبل مواجهتي توجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أزمة جديدة ألقت بظلالها على المنتخب الوطني وضعت الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري في ورطة، بعد المشاجرة التي نشبت بين محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، ومحمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب الأهلي، خلال مراسم تسليم الأهلي درع بطولة الدوري عقب فوزه على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما في ختام البطولة .

وعلمت «المصري اليوم» أن كهربا كان من ضمن اهتمامات الجهاز الفني للمنتخب بعد ظهور بمستوى طيب خلال مباريات الفريق الأخيرة، فضلًا عن تألقه الملفت أمام طلائع الجيش وتسجيلة هدف.

وكشف مصدر مقرب من حسام البدري أن اللاعب كان ضمن قائمة اللاعبين المتواجدين خلال معسكر المنتخب المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل، استعدادًا لمواجهتي توجو في تصفيات كأس الأمم الأفريقية يومي 14 و17 من الشهر الحالي.

وينتظر «البدري» الموقف النهائي من قبل اللجنة الخماسية ولجنة الانضباط، قبل الإعلان عن اسم اللاعب، خشية الدخول في صدام مع محمد فضل، خصوصًا أن الأخير أعلن عن التقدم بشكوى لدى لجنة الانضباط باتحاد الكرة.