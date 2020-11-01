شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد رسمي من الأهلي على مشادة كهربا مع محمد فضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الواقعة التي تناولها البعض بين محمود كهربا، لاعب الفريق، والكابتن محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، في حفل التكريم، أمس، أخذت أكبر من حجمها.

وأضاف: «الكل يعلم أن مثل هذه العلاقات تسير في إطار الاحترام المتبادل، ولا توجد أي نية للإساءة من جانب أي طرف للآخر، خاصة أن الأجواء احتفالية، وتكريم للأهلي ولاعبيه من جانب اتحاد الكرة بعد موسم شاق من كل الوجوه».

وأضاف عبدالحفيظ أنه حرص على مشاهدة فيديو الواقعة أكثر من مرة، واستمع لكلام محمود كهربا، ولم يكتف بذلك، بل استمع أيضًا للعديد من زملائه الذين كانوا قريبين منه.

وتابع: «لم تصدر أي إساءة في حق الكابتن محمد فضل، وغير مسموح بذلك أيًا كانت المبررات، بل إن كهربا في كل حديثه معه (أي سيد عبدالحفيظ) أكد على تقديره واحترامه الكامل للكابتن محمد فضل، والعلاقة الطيبة التي تربطه به، لكن يبدو أن هناك سوء فهم شكليًا حدث بخصوص الواقعة، وهذا لا ينال من الرفض القاطع من جانب الأهلي لأي إساءة أو تجاوز في حق أيّ من عناصر المنظومة الكروية».

ووجه عبدالحفيظ التحية لاتحاد الكرة وجميع القائمين عليه، خاصة أنهم تحملوا الكثير في سبيل عودة النشاط الكروي، واستكمال مسابقة الدوري بكل درجاتها في ظروف صعبة للغاية، وهذا يحسب لكل العناصر الذين تعاونوا وأعادوا الحياة للملاعب بعد جائحة كورونا التي سادت العالم وتسببت في إلغاء مسابقات وبطولات رياضية عديدة.

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