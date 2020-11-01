شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربي يصل القاهرة غدًا استعدادًا لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تصل عند السابعة مساء غد الإثنين بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء البيضاوي، لخوض المباراة المرتقبة أمام الزمالك، الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وكان الرجاء أعلن عن شفاء لاعبيه المصابين بفيروس كورونا، فيما عدا 5 عناصر فقط، ومن المقرر أن يتوجه وفد من نادي الزمالك غدًا، في وجود نبيل عبدالفتاح، مدير العلاقات العامة بنادي الزمالك، لمطار القاهرة لاستقبال الضيوف وتذليل العقبات أمامهم ومرافقتهم حتى فندق الإقامة.
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