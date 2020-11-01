شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يحفز زيزو بعد العودة لتدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع محمود عبدالعزيز، لاعب وسط الفريق، قبل مران الفريق بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

ونقل باتشيكو سعادته للاعب «زيزو» بعد تعافيه من الإصابة والتواجد مع زملائه بالتدريبات، وتحدث معه في بعض الأمور الفنية لتطبيقها الفترة المقبلة ومواصلة العمل بقوة.

ويتابع باتشيكو حالة اللاعب خلال الفترة الحالية، حتى يحدد التوقيت المناسب للاستعانة بخدماته مع الفريق في الفترة المقبلة.