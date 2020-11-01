شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يواصل برنامجه التأهيلي.. وعبدالشافي يقترب من الجاهزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق، بقيادة محمد أسامة، طبيب الفريق، وذلك من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها بلقاء الإسماعيلي الأخير بالدوري الممتاز.

ووضع الجهاز الطبي للزمالك برنامجًا خاصًا للونش، من أجل تعافيه من الإصابة وتجهيزه للمرحلة المقبلة، حيث يتم بشكل دوري خضوعه لفحوصات وأشعه للاطمئنان على حالته، والتي تحسنت كثيرًا حاليًا، ويقترب من المشاركة أمام الرجاء.

وفي نفس السياق، يواصل محمد عبدالشافي، الظهير الأيسر للزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع له للعودة للتدريب، حيث قطع شيفو شوطًا مهمًا في مشوار العودة والتعافي بشكل تام.