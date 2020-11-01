شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض مرانه اليوم ويدخل معسكرًا مغلقًا غدًا استعدادًا للرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مرانه مساء اليوم الأحد، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام الرجاء المغربى، الأربعاء المقبل، في إياب الدور نصف النهائى لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك قد حسم مباراة الذهاب على ملعب محمد الخامس بنتيجة 1-0، ويدخل الفريق معسكرًا مغلقا مساء غدًا الإثنين، بأحد الفنادق بالقاهرة، وذلك عقب خوضه المران على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويخوض الزمالك مرانه الختامي قبل المباراة، الثلاثاء على استاد القاهرة، والذي يستضيف اللقاء، كما يخضع الفريق غدًا لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا «كوفيد 19»، وذلك طبقا للبروتوكول المتبع قبل المباريات.