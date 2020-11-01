شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام جاهز للمشاركة أمام الرجاء والقرار في يد باتشيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح حازم إمام، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، جاهزًا للتواجد في مباراة الفريق أمام الرجاء البيضاوي المغربي، والمقررة الأربعاء المقبل، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك قد فاز على بطل المغرب في عقر داره خلال مباراة الذهاب بهدف دون رد.

ويخوض حازم إمام تدريبات بالكرة، تحت إشراف عمرو المطراوي، أخصائي التأهيل بالفريق، خلال مران اليوم، كما يخوض الظهير الأيمن للقلعة البيضاء بعض التدريبات في الجمانيزيوم، من أجل التواجد في المباراة بصفة أساسية، طمأن محمد أسامة طبيب الفريق، الجهاز الفني على جاهزية اللاعب طبيا.

وكان اللاعب قد شارك في جزء من مران امس ليقترب من المشاركة في مباراة العودة أمام الرجاء المغربي.