شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء جاهز طبيًا للمشاركة مع الزمالك أمام الرجاء المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تأكدت جاهزية المدافع محمود علاء، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، للتواجد في مباراة الفريق أمام الرجاء البيضاوى المغربي، والمقررة بعد غدا الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك قد فاز على بطل المغرب في عقر داره بمباراة الذهاب بهدف دون رد.

ويخوض محمود علاء حصة تأهيلية خلال مران اليوم، بعدما اتضح خلال مران أمس جاهزية اللاعب طبيًا، وخصص الجهاز الفني للفريق، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، بالاتفاق مع الجهاز الطبي، فقرة تأهيلية للاعب بالجمانيزيوم، أداها بشكل قوي من أجل الوصول إلى الجاهزية الكاملة استعدادًا للمباراة المقبلة.