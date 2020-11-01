شكرا لقرائتكم خبر عن هاني حتحوت: نجل مؤمن زكريا سبب خناقة كهربا وفضل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي هاني حتحوت، إن سبب خناقة محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، مع محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، هو نجل اللاعب مؤمن زكريا، حيث رغب كل من فضل وكهربا حمل الطفل أثناء التتويج بدرع الدوري، وحرص كل منهما علي التقاط الصور وهو يحمل نجل مؤمن زكريا.
وكتب «حتحوت« علي حسابه بموقع «تويتر«: «ما علمته في اشتباك كهربا ومحمد فضل، أن عضو اللجنة الخماسية أراد أن يحمل نجل مؤمن زكريا، وهو ما اعترض عليه جناح الأهلي فتطور الموقف إلى هذا المشهد«.
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