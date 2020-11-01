شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: البنية التحتية التي تم تجهيزها لاستضافة مونديال اليد معدة وفقًا للمعايير العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجتمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الأحد، مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد، والتي من المقرر أن تستضيفها مصر مطلع العام القادم، بحضور هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وكابتن حسين لبيب، مدير البطولة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

ووفقًا للصفحة الرسمية للمتحدث باسم الوزارة، تناول الاجتماع استعراض آخر ما تم التوصل إليه من كافة التجهيزات للصالات المغطاة والفنادق، وكل ما يتعلق باستضافة الحدث.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بمعدلات إنجاز كافة الأعمال التي تمت حتى الآن، مؤكدًا أن البنية التحتية التي جهزتها مصر لاستضافة المونديال معدة وفقًا للمعايير والمواصفات العالمية، والتي اعتادت عليه الدولة المصرية في تجهيز منشآتها الرياضية والشبابية خلال الـ6 سنوات الماضية، وهو ما يؤكد على حرص القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على وضع الدولة المصرية في مصاف الدول المتقدمة رياضيًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي يجريه وزير الشباب والرياضة مع اللجنة المنظمة للبطولة، للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالبطولة.