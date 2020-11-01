شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ: لم أشاهد لقطة اشتباك كهربا وفضل.. واستقررنا على عودة هؤلاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق قدم أفضل أداء له في بداية الدوري وأيضًا في نهايته، ويستحق عن جدارة حصد اللقب.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات إذاعية عبر «أون سبورت»: «الأهلي كان مختلفا عن الموسم الماضي، حيث فرطنا في عدد كبير من النقاط وقتها، لكن في النهاية حققنا اللقب، وبالموسم الحالي فرضنا سيطرتنا بفارق كبير من النقاط عن جميع الأندية».

وأضاف: «نضع لقب دوري أبطال أفريقيا على رأس طموحات الفريق بالفترة الحالية، ووجود موسيماني ساعدنا بشكل كبير في أن نقطع شوطا كبيرا بالعديد من الأمور، حيث يعلم كل كبيرة وصغيرة عن الأهلي ويمتلك رؤية فنية رائعة».

وتابع عبدالحفيظ: «استقررنا بشكل رسمي على عودة بعض المعارين، وهم محمد شريف وناصر ماهر وأكرم توفيق وصلاح محسن، وحسم مصير بعض اللاعبين في الأيام المقبلة».

وعن نهاية مشوار أحمد فتحي مع الأهلي، قال مدير الكرة: «أحمد فتحي لاعب محترف بمعنى الكلمة والأهلي كرمه بشكل جيد في آخر لقاء له بالقميص الأحمر، كما يسير صالح جمعة بشكل مميز مع الفريق ولديه رغبة في الحصول على الفرصة بالفترة المقبلة».

واختتم سيد عبدالحفيظ :«لم أشاهد لقطة اشتباك محمد فضل مع محمود كهربا، وسأتصل بمحمد فضل في الساعات المقبلة، فهو يعتبر من أبناء الأهلي».

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