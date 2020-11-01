شكرا لقرائتكم الأهلى يحذر لاعبيه من الاختلاط فى الإجازة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر جهاز الكرة بالأهلي لاعبي الفريق من الاختلاط والتجمعات خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد أثناء الإجارة التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة بعد مواجهة طلائع الجيش، التى أقيمت أمس السبت وانتهت لصالح الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة وشهدت استلام الأهلي لدرع بطولة الدوري، وأكد جهاز الكرة بالأهلي للاعبين أن الوقت أصبح ضيقاً حتى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم 27 أكتوبر المقبل وبالتالي في حالة إصابة أي لاعب بالكورونا فلن يلحق بالمباراة وهو ما سيمثل أزمة فنية كبرى.

ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة يومين، عقب انتهاء مباراة طلائع الجيش في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز، التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب الأهلي بالسلام، وحصل الفريق على راحة يومين لالتقاط الأنفاس، على أن يستأنف تدريباته يوم الثلاثاء المقبل والتحضير لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

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في الوقت الذي رفض النادى الأهلى فرض أى عقوبات، سواء بالإيقاف أو التغريم، على محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق بعد مشادته مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية قبل تسلم درع بطولة الدورى العام عقب انتهاء مباراة طلائع الجيش أمس.

وقال مصدر بالأهلى لـ"الخليج 365": "لا توجد نية لفرض عقوبة على كهربا.. الأمر لا يعدو كونه مشادة بسيطة على بعض الأمور التنظيمية خلال اللقاء وانتهى الخلاف سريعاً بين الطرفين، وقام محمد فضل بتسليم درع الدورى بصورة طبيعية فى حضور كهربا".

وينوى محمد فضل تقديم مذكرة رسمية ضد محمود كهربا للجنة الانضباط بالجبلاية بسبب الواقعة التى نشبت بينهما بداعى أن كهربا اخترق البروتوكول الخاص بمراسم التتويج وتواجد فى منطقة المسئولين وليس اللاعبين.