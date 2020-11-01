شكرا لقرائتكم بريزنتيشن تهنئ الأهلي بلقب الدوري والأندية واتحاد الكرة بنهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوجه منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن وزكي عبد الحميد نائب رئيس الشركة بالشكر إلي مجلس إدارة النادي الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري إلي جانب انتهاء الموسم الكروي الصعب والشاق رغم الصعوبات التي واجهت الجميع بداية من الأندية واتحاد الكرة مرورا بالشركة الراعية ،وتكاتف الجميع علي الخروج من هذه الأزمات وانهاء مسابقة الدوري ومن قبلها السوبر المصري علي غرار الدوريات الكبيرة.

ووجه منتصر النبراوي الشكر الي الاستاذ تامر مرسي رئيس الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية لتذليل الصعوبات التي واجهت الشركة و أيضا وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي و مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ومجالس إدارات الأندية المحترمة والجهات الأمنية التي وافقت علي استئناف النشاط بعد توقف استمر لأكثر من 5 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا علي مستوي العالم ، وتتمني شركة بريزنتيشن مزيد من التوفيق للجميع والتجهيز للموسم الجديد حتي يخرج بشكل افضل.