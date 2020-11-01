عبد الحفيظ : لا نسمح بأي إساءة في حق محمد فضل.. ونقدر كل عناصر المنظومة

شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ : لا نسمح بأي إساءة في حق محمد فضل.. ونقدر كل عناصر المنظومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الواقعة التي تناولها البعض بين محمود كهربا، لاعب الفريق، و محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، في حفل التكريم أمس، أخذت أكبر من حجمها.
والكل يعلم أن مثل هذه العلاقات تسير في إطار الاحترام المتبادل، ولا توجد أي نية للإساءة من جانب أي طرف للآخر، خاصة أن الأجواء احتفالية، وتكريم للأهلي ولاعبيه من جانب اتحاد الكرة بعد موسم شاق من كافة الوجوه..
وأضاف عبد الحفيظ أنه حرص على مشاهدة فيديو الواقعة أكثر من مرة، واستمع لكلام محمود كهربا، ولم يكتف بذلك، بل استمع أيضًا للعديد من زملائه الذين كانوا قريبين منه.
ولم تصدر أي إساءة في حق محمد فضل، وغير مسموح بذلك أيًا كانت المبررات، بل إن كهربا في كل حديثه معه «أي سيد عبد الحفيظ» أكد على تقديره واحترامه الكامل لمحمد فضل، والعلاقة الطيبة التي تربطه معه لكن يبدو أن هناك سوء فهم شكليا حدث بخصوص الواقعة. وهذا لا ينال من الرفض القاطع من جانب الأهلي لأي إساءة أو تجاوز في حق أيّ من عناصر المنظومة الكروية..
ووجه عبد الحفيظ التحية لاتحاد الكرة وجميع القائمين عليه، خاصة أنهم تحملوا الكثير في سبيل عودة النشاط الكروي، واستكمال مسابقة الدوري بكل درجاتها في ظروف صعبة للغاية. وهذا يحسب لكل العناصر الذين تعاونوا وأعادوا الحياة للملاعب بعد جائحة كورونا التي سادت العالم وتسببت في إلغاء مسابقات وبطولات رياضية عديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الحفيظ : لا نسمح بأي إساءة في حق محمد فضل.. ونقدر كل عناصر المنظومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.