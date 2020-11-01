شكرا لقرائتكم الزمالك يختبر محمود علاء من أجل العودة للتدريبات قبل معسكر الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع محمود علاء، مدافع الزمالك، لاختبارا طبيا، من أجل الاستقرار حول عودته إلى التدريبات الجماعية للفريق، اليوم، من عدمه، بعد تنفيذه برنامجا تأهيليا للتعافى من إصابة الركبة، لتجهيزه لمواجهة الرجاء المغربى، استعداداً للمباراة التى ستجمع الفريقين، الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولى، فى إياب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال أفريقيا، ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار بعد الفوز فى مباراة الذهاب التى جمعت بينهما فى ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب، والتى فاز بها الزمالك بهدف نظيف، أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، ليقترب الفارس الأبيض من التأهل إلى النهائى الأفريقى الذى سيقام يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى على استاد برج العرب.

Advertisements

ويواصل الزمالك تحت قيادة مدربه البرتغالى جايمى باتشيكو، تحضيراته المختلفة لمواجهة الحسم أمام الرجاء، ومن المقرر أن يخضع الزمالك، غداً الاثنين المقبل، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كوفيد 19 "كورونا"، طبقا للبروتوكول المتبع من قبل الكاف استعدادا للمواجهة المقبلة أمام الرجاء المغربي، كما يدخل الفريق معسكرا مغلقاً مساء الاثنين المقبل بأحد الفنادق بالقاهرة، وذلك عقب خوضه المران على ملعب النادى، استعدادا لمواجهة الرجاء المغربى.

ومن المنتظر أن يعود محمود علاء لقيادة خط الدفاع فى اللقاء المقبل للزمالك أمام الرجاء، حيث حرص اللاعب على الخضوع لبرنامج مكثف من أجل الوصول إلى الجاهزية الكاملة للحاق بالمواجهة القادمة، فى ظل حاجة الفريق إلى جهوده لكونه من العناصر الأساسية للفريق الأبيض التى يعول عليها الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو لتخطى الرجاء المغربى والوصول إلى النهائى الأفريقى وشارك علاء خلال الفترة الأخيرة فى جزء من التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، على أن يبدأ المشاركة خلال الأسبوع الحالى فى التدريب بشكل كامل بعد التعافى من الإصابة التى أبعدته عن فريقه.