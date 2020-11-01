شكرا لقرائتكم سيف زاهر يطالب بلائحة للجبلاية زى الاهلى ويؤكد:موسيمانى ثعلب جعان بطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الاعلامى سيف زاهر بإنشاء لائحة للكرة المصرية بعيداً عن النظام الفردى فى ادارة اتحاد الكرة ، وقال سيف زاهر فى برنامجه الاذاعى وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" لا أشغل نفسى حالياً بإنتخابات اتحاد الكرة كل ما يشغلنى ضرورة أن يكون هناك لائحة للكرة المصرية ونظام تسير عليه بثوابت يتناقلها الاجيال ، مثلا فى الاهلى هناك نظام ثابت وأسس وضعها الراحل صالح سليم وسار عليها حسن حمدى والخطيب دون تغيير "

ويضيف سيف زاهر :" هذا مانحتاجه فى اتحاد الكرة ، لائحة ونظام ثابت لايتغير بتغير الاشخاص ومجالس الادارات حتى نواكب التطور الهائل للدولة المصرية التى تسير بسرعة الصاروخ فى كل المجالات بينما إتحاد الكرة يتبع الاسلوب الفردى كل مجلس يطبق نظام ويأتى بعده مجلس أخر يهدم ماتحقق ويبدأ من جديد"

وعن تتويج الاهلى بالدوري قال سيف زاهر :"تتويج مستحق من اللحظة الاولى للمسابقة كان هناك تنافس ولكن الاهلى طار بالقمة وأثبت أنه يستحق البطولة ، وعلى المستوى الشخصى أنا معجب بموسيمانى وفكره أراه ثعلب مش بياع كلام وعارف قيمة الاهلى كويس أوى وجعان بطولات وإنجازات رغم أن وضعه المادى متميز للغاية إلا أن أهدافه مع الاهلى تفوق الماديات ".

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واستمر الأهلى فى تسجيل الأرقام والتربع على قمة الكرة المصرية، بعد نجاحه فى الحسم المبكر لبطولة الدورى هذا الموسم، قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، وبعد تحقيق الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، فى ختام الموسم، يحطم المارد الأحمر رقمه القياسى السابق المسجل باسمه فى موسم 2017-2018 وهو 88 نقطة، حيث وصل الأهلى فى الموسم الحالى 2019 - 2020 للنقطة 89.

والأهلي أيضا هو صاحب أقوى خط دفاع فى النسخة الجارية من بطولة الدورى، بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف فقط، على مدار 33 مباراة خاضها الفريق، وهو ثالث أفضل مواسم الأهلى الدفاعية بعدما نجح الفريق فى إنهاء موسم 1975-1976، دون أن تستقبل شباكه سوى هدفين فقط، وكذلك فى موسم 2005-2006 الذى شهد استقبال شباك الأهلى ستة أهداف فقط.

وبخروج الأهلى من مواجهة الطلائع بالكلين شيت، يصل المارد الأحمر إلى 28 مباراة بشباك نظيفة، لينفرد بالرقم القياسى الذى يتقاسمه حاليا مع الإسماعيلى موسم 1990/1991 (27 كلين شيت فى 35 مباراة).