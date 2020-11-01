شكرا لقرائتكم بيراميدز يحتفى بعبد الله السعيد: 108 هدف فى الترتيب السادس بنادى الـ 100 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفى نادى بيراميدز بقائد الفريق الكروى الأول عبد الله السعيد، والذى اختتم الموسم الحالى متربعًا على عرش هدافين الدورى المصرى، برصيد 17 هدفا، يليه والتر بواليا لاعب الجونة برصيد 12 هدفا ثم يحل في المركز الثالث محمد شريف لاعب إنبي بنفس الرصيد من الأهداف، ووليد سليمان 9 أهداف، وحسام حسن نجم سموحة 10 اهداف.

ونشرت الصفحة الرسمية لبيراميدز صورة لعبد الله السعيد وعلى رأسه التاج، معلقين عليها: "هداف الدورى، 108 هدف فى الترتيب السادس بنادى الـ 100".



عبد الله السعيد

وجاء ترتيب هدافين نادى الـ 100 كالتالى..

1 ـ حسن الشاذلى ـ 173 هدفا

2 ــ حسام حسن 168 هدفا

3 ــ السيد الضظوي 127 هدفا

4 ــ مصطفى رياض 122 هدفا

5 ــ محمود الخطيب 109 هدفا

6- عبد الله السعيد 108 هدفا

7- أحمد الكاس 107 هدفا

8 ـ محمد أبوتريكة 106 أهداف

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9ــ جمال عبد الحميد 101 أهداف

فيما جاء ترتيب هدافى الدورى فى الموسم المنقضى كالتالى..

1 – عبد الله السعيد يتصدر الترتيب برصيد 17 هدفًا.

2 – محمد شريف.. 12 هدفًا.

3 – والتر بواليا.. 12 هدفًا.

4 – سيف الدين الجزيري.. 11 هدفًا

5 – مصطفى محمد .. 11 أهداف.

6- محمود علاء.. 10 أهداف.

7– حسام حسن.. 10 أهداف.

8- جون أنتوي .. 9 أهداف.

9- وليد سليمان .. 9 أهداف.

10- مروان محسن .. 7 أهداف