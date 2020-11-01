بطولة انكلترا: ليفربول في الصدارة موقتاً

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لندن: انفرد ليفربول موقتا بصدارة بطولة انكلترا بفوزه الصعب على وست هام 2-1 في المرحلة السابعة من بطولة انكلترا لكرة القدم التي شهدت فوزين خارج الديار لمانشستر سيتي وتشلسي على شيفيلد يونايتد وبيرنلي 1-صفر و3-صفر تواليا السبت.

ورفع ليفربول رصيده الى 16 نقطة متقدما بفارق 3 نقاط عن جاره في المدينة الواحدة ايفرتون الذي يحصل ضيفا على نيوكاسل السبت.

على ملعب انفيلد، فاجأ وست هام اللندني مضيفه الشمالي بافتتاح التسجيل بواسطة الاسباني بابلو فرونالس الذي استغل تشتيتا خاطئا لقلب دفاع ليفربول غوميز ليسدد في شباك الحارس البرازيلي اليسون فيليكس (10).

وبعد محاولات عدة لليفربول لادراك التعادل، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالحه اثر اعاقة المصري محمد صلاح داخل المنطقة، فانبرى لها بنفسه مردكا العادل.

ورفع صلاج رصيده الى 7 اهداف ليحتل المركز الثاني في صدارة ترتيب الهدافين بفارق هدف وراء مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي هيونغ مين سون.

كما انه الهدف ال22 لصلاح في اخر 25 مباراة بيتية لليفربول.

وضغط ليفربول في الشوط الثاني وسجل له الاحتياطي البرتغالي ديوغو جوتا هدفا لم يحتسبه الحكم بعد اللجوء الى تقنية الحكم المساعد الذي اعتبر بان السنغالي ساديو ماني اعاق حارس وست هام البولندي لوكاش فابيانسكي (78)، لكن جونا ابى الا ان يسجل هدف الفوز عندما تلقى تمريرة بينية من السويسري الدولي شيردان شاكيري لينفرد بفابيانسكي ويسجل عن يمينه (85).

استعادة التوازن

وسجل المدافع كايل ووكر هدفاً في مرمى فريق طفولته فاستعاد مانشستر سيتي توازنه بفوز مستحق على مضيفه شيفيلد يونايتد الجريح 1-صفر.

وسجل ووكر (30 عاما) الذي بدأ مشواره مع يونايتد كطفل بعمر السابعة، هدف الفوز بتسديدة ارضية من خارج المنطقة (28).

وكان سيتي سقط بفخ التعادل على ارض وست هام (1-1) في الجولة السابقة، لكن فوزه رفعه الى المركز السابع موقتا بالتساوي مع توتنهام علما بانه يملك مباراة مؤجلة، وذلك بفارق نقطتين عن الصدارة.

وبدأ سيتي يقترب من العودة إلى موقعه الطبيعي، بعد اكتفائه بثماني نقاط فقط في أول خمس مباريات. لكن في المقابل، يتألق "سيتيزنز" قاريا، بفوزين على بورتو البرتغالي 3-1 ثم في أرض مرسيليا الفرنسي 3-صفر.

وفي ظل غياب مهاجميه المصابين الارجنتيني سيرخيو اغويرو والبرازيلي غابريال جيزوس، دفع المدرب الاسباني بيب غوارديولا بالاسباني فيران توريس، الجزائري رياض محرز والنجم رحيم ستيرلينغ في خط الهجوم.

وبدا الفريق الازرق الافضل في الشوط الاول، وسنحت له عدة فرص على مرمى الحارس آرون رامسدايل.

فبعد محاولتين للاسبانيين رودري (19) ثم توريس (23) على ملعب "برامول لاين"، وجد ووكر الشباك بعد تمريرة عرضية من صانع اللعب البلجيكي كيفن دي بروين أنهاها أرضية من خارج المنطقة، ليهز شباك فريقه السابق دون أن يحتفل في مسقط رأسه (28).

وسجل ووكر ستة من أهدافه الثمانية في الدوري بتسديدات من خارج المنطقة، بحسب منصة "أوبتا" للاحصائيات.

وفي الثاني، تابع سيتي ضغطه مهددا مرمى الخصم عبر دي بروين بارضية قوية بجانب القائم الايمن (55)، ثم محرز من ضربة حرة جمية أبعدها رامسدايل ببراعة إلى ركنية (58).

لكن سيتي تعرض لخروق على الجهة اليسرة من دفاعه، وصلت احداها الى البديل جون لوندسترام سددها قوية من داخل المنطقة خطيرة جدا فوق عارضة البرازيلي إيدرسون (70).

حاول ستيرلينغ ودي بروين الرد لمنع شيفيلد من خطف التعادل، فأوصلا سيتي الى بر الامان حارما شيفيلد وصيف القاع من تحقيق فوزه الاول هذا الموسم والاول عليه منذ عام 2000، علما بانه حصد نقطة يتيمة حتى الآن.

نتائج جيدة

وواصل تشلسي نتائجه الجيدة في الآونة الاخيرة، فبعد انتزاعه التعادل السلبي في معقل مانشستر يونايتد في الجولة السابقة، والعودة من كراسنودار الروسي بفوز عريض 4-صفر في دوري ابطال اوروبا، حصد النقاط الثلاث ايضا من ملعب مضيفه بيرنلي بالفوز عليه بثلاثة اهداف نظيفة.

وتلقى الفريق اللندني ضربة قبل انطلاق المباراة باصابة مهاجمه الاميركي كريستيان بوليسيك خلال التحمية، فناب عنه الالماني تيمو فيرنر بعد ان كان المدرب فرانك لامبارد قرر اراحة الاخير بسبب ضغط المباريات في الاونة الاخيرة.

وبعدما اضاع اشلي بارنز فرصة لبيرنلي من انفراد تام بالحارس السنغالي ادوار مندي بعد مرور 10 دقائق، نجح المغربي حكيم زياش في افتتاح التسجيل عندما استثمر كرة من تامي ابراهام فسددها خادعة داخل الشباك (27).

وحاول بيرنلي ادراك التعادل في الشوط الثاني لكن شباكه تلقت هدفا ثانيا حمل توقيع المدافع الفرنسي كورت زوما بكرة رأسية مستغلا ركلة ركنية من زياش (63).

واختتم فيرنر التهديف عندما تلقى كرة على مشارف المنطقة فسار بها خطوة قبل ان يسددها بعيدا عن متناول الحارس نيك بوب (70).

وصعد تشلسي الى المركز الرابع برصيد 12 نقطة بفارق نقطة عن كل من ايفرتون وليفربول المتصدرين.