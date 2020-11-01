شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الكواليس الكاملة لخناقة كهربا ومحمد فضل من أفضل زاوية بالملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة سوبر كورة كواليس المشادة التى نشبت بين محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلى، ومحمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أثناء تتويج الأحمر بدرع الدورى رقم 42 فى تاريخ القلعة الحمراء. لمشاهدة الفيديو عبر سوبر كورة اضغط هنا..رفض النادى الأهلي فرض أي عقوبات سواء بالإيقاف أو التغريم على محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق بعد مشادته مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية قبل تسلم درع بطولة الدوري العام عقب انتهاء مباراة طلائع الجيش أمس.

وقال مصدر بالأهلي لـ"سوبر كورة" :"لا يوجد أي نيه لفرض عقوبة على كهربا..الأمر لا يعدو كونه مشادة بسيطة على بعض الأمور التنظيمية خلال اللقاء وانتهى الخلاف سريعاً بين الطرفيين وقام محمد فضل بتسليم درع الدوري بصورة طبيعية في حضور كهربا"

وينوي محمد فضل تقديم مذكرة رسمية ضد محمود كهربا للجنة الانضباط بالجبلاية بسبب الواقعة التي نشبت بينهما اثناء بداعي ان كهربا اخترق البروتوكول الخاص بمراسم التتويج وتواجد في منطقة المسئولين وليس اللاعبين .

ويناقش حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر استبعاد محمود كهربا لاعب الأهلي من قائمة الفراعنة في معسكر نوفمبر الجاري على خلفية مشادته مع محمد فضل، وفضل حسام البدري تأخير إعلان قائمة لاعبي الاهلي في منتخب مصر خلال معسكر نوفمبر لحين حسم مصير كهربا بشكل نهائي.