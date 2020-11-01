شاهد الكواليس الكاملة لخناقة كهربا ومحمد فضل من أفضل زاوية بالملعب

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وقال مصدر بالأهلي لـ"سوبر كورة" :"لا يوجد أي نيه لفرض عقوبة على كهربا..الأمر لا يعدو كونه مشادة بسيطة على بعض الأمور التنظيمية خلال اللقاء وانتهى الخلاف سريعاً بين الطرفيين وقام محمد فضل بتسليم درع الدوري بصورة طبيعية في حضور كهربا"
وينوي محمد فضل تقديم مذكرة رسمية ضد محمود كهربا للجنة الانضباط بالجبلاية بسبب الواقعة التي نشبت بينهما اثناء بداعي ان كهربا اخترق البروتوكول الخاص بمراسم التتويج وتواجد في منطقة المسئولين وليس اللاعبين .
ويناقش حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر استبعاد محمود كهربا لاعب الأهلي من قائمة الفراعنة في معسكر نوفمبر الجاري على خلفية مشادته مع محمد فضل، وفضل حسام البدري تأخير إعلان قائمة لاعبي الاهلي في منتخب مصر خلال معسكر نوفمبر لحين حسم مصير كهربا بشكل نهائي.
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