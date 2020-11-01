كاف يخطر المقاولون بموعد أول مباراة فى الكونفدرالية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن موعد أول مباراة فى كأس الكونفدرالية يخوضها ذئاب الجبل وفقاً للمواعيد التى حددها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وقال عادل فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الكاف أخطر المقاولون بأن يوم 29 نوفمبر الجارى سيكون أول مباراة لذئاب الجبل بكأس الكونفدرالية بعد غياب عن البطولات الأفريقية استمر لـ 15 عاماً.

وأشار عادل إلى أن الكاف لم يخطر المقاولون بطرف المباراة الآخر، إلا أنه أخطر النادى بموعدها فقط، وبناءً على ذلك سيحدد الجهاز الفنى للفريق خطة الاعداد للموسم الجديد.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب من جديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية بالموسم الجديد 2020 -2021 وتحديدا الكونفيدرالية الأفريقية فى إنجاز كبير لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام علي الكرة بالنادي وللجهاز الفني ولاعبي الفريق بقيادة عماد النحاس المدير الفني .

ويعود المقاولون العرب للمشاركات الأفريقية بعد غياب 15 عاما حيث كانت آخر مشاركة عام 2005 في بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس.