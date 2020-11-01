شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الطبية بالجبلاية تكشف موقف حضور الجماهير فى الموسم الجديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية العليا باتحاد الكرة، أنه يجب أن نكون أكثر حرصاً والتزماً بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن تشهد موجة ثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد فى فصل الشتاء، مشيراً إلى أن تدريب الفرق والأجهزة الطبية خلال الفترة الماضية منحهم فكرة جيدة عن الإجراءات الاحترازية، وأن هذه الإجراءات تتبع بشكل دورى ما تسبب فى انخفاض الإصابات بفيروس كورونا.

وقال رئيس اللجنة الطبية العليا فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه جارى التجهيز للموسم الجديد وسيتم وضع نفس الإجراءات الاحترازية بالموسم الماضى، ومن الممكن تشديد هذه الإجراءات أو إضافة إجراءات جديدة حال انتشار الفيروس بشكل أكبر وعدم التزام الفرق بالإجراءات، مطالباً الجميع بالالتزام بالإجراءات المتبعة للحد من انتشار كورونا وعدم الاستهانة بهذه الإجراءات، موضحاً أن الوضع الوبائى يحدد مصير الإجراءات سواء بإضافة إجراءات جديدة أو التقليل منها.

وعن حضور الجماهير في الموسم المقبل، قال رئيس اللجنة الطبية العليا، "من الصعب أن يشهد الموسم الجديد حضورا جماهيريا ولكن الأهم هو صحة المواطن".

ووجه الدكتور محمد سلطان الشكر لأعضاء اللجنة الطبية واللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، فى نهاية الموسم الحالي بعد الصعوبات التى شهدها بسبب فيروس كورونا.