شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عامر لاعب أسوان ينتقل إلى الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، بشكل رسمى، على انتقال أحمد عامر لاعب الوسط لنادى الجونة بداية من الموسم الجديد 2020/2021، وكان الخليج 365 قد كشف فى وقت سابق انتقال لاعب أسوان إلى الجونة، وقال اللواء أحمد سليمان، عن تلقى أحمد عامر لاعب الفريق عدة عروض خلال فترة الانتقالات الجارية، وأن اللاعب بات قريباً من الانتقال للجونة. وأضاف سليمان لليوم السابع، أن الفريق لن يتخلى سوى عن لاعبين إضافيين بعد رحيل كل من مسعد عوض حارس مرمى الفريق الذى دفع الشرط الجزائى فى عقده وقيمته مليون جنيه قبل الانتقال إلى وادى دجلة، وكذلك أحمد عامر الذى اقترب من الجونة، من أجل الحفاظ على القوام الأساسى للفريق.

وأعرب رئيس أسوان عن امتنانه لجهود الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بعدما وفر للفريق كل سبل الدعم فى المعسكر الذى أقيم بالمركز الأوليمبى بعد استئناف النشاط الرياضى عقب توقف كورونا.

وكان سامى الشيشينى، نجم الزمالك السابق، قد وقع على عقود تدريب فريق أسوان فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر قلعة تماسيح النيل، فى حضور مجدى سبالك نائب رئيس النادى، لمدة موسم واحد قابل للتجديد، واصطحب الشيشينى أمير عبد العزيز الذى من المقرر أن يشغل منصب المدرب العام، على أن يكون باقى أعضاء الجهاز الفنى من أسوان، وتم إهداء قميص أسوان لكل من الشيشينى وعبد العزيز على هامش المؤتمر. ووعد الشيشينى مسئولو أسوان باستكمال العروض القوية التى اختتم بها أبناء الجنوب الموسم الجارى، وقال المدير الفنى لزهرة الجنوب: أسوان فتحة خير على أى مدرب وأى مدرب بيجى أسوان ربنا بيكرمه، تعاملت مع ناس أحبونا من قبل أن نأتى، هناك حب وتقدير وهذا ما سنبنى عليه الفترة المقبلة.