شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ عن أزمة كهربا: لا نسمح بأى إساءة فى حق فضل ونقدر الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الواقعة التى تناولها البعض بين محمود كهربا لاعب الفريق ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية، فى حفل التتويج بالدورى أمس أخذت أكبر من حجمها، موضحا أن الجميع يعلم أن مثل هذه العلاقات تسير فى إطار الاحترام المتبادل، ولا توجد أى نية للإساءة من جانب أى طرف للآخر، خاصة أن الأجواء احتفالية، وتكريم للأهلى ولاعبيه من جانب اتحاد الكرة بعد موسم شاق من كافة الوجوه.

وأضاف عبد الحفيظ، فى تصريحات للموقع الرسمي للنادى، أنه حرص على مشاهدة فيديو الواقعة أكثر من مرة، واستمع لكلام محمود كهربا، ولم يكتف بذلك، بل واستمع أيضًا للعديد من زملائه الذين كانوا قريبين منه، مؤكدا أنه لم تصدر أى إساءة فى حق محمد فضل، وغير مسموح بذلك أيًا كانت المبررات، بل إن كهربا فى كل حديثه معه «أى سيد عبد الحفيظ» أكد تقديره واحترامه الكامل لمحمد فضل، والعلاقة الطيبة التى تربطه معه، ولكن يبدو أن هناك سوء فهم شكلياً حدث بخصوص الواقعة. وهذا لا ينال من الرفض القاطع من جانب الأهلى لأى إساءة أو تجاوز فى حق أى من عناصر المنظومة الكروية.

ووجه عبد الحفيظ التحية لاتحاد الكرة وجميع القائمين عليه، خاصة أنهم تحملوا الكثير فى سبيل عودة النشاط الكروي، واستكمال مسابقة الدورى بكل درجاتها فى ظروف صعبة للغاية. وهذا يحسب لكل العناصر الذين تعاونوا وأعادوا الحياة للملاعب بعد جائحة كورونا التى سادت العالم وتسببت فى إلغاء مسابقات وبطولات رياضية عديدة.