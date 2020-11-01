شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحذر لاعبيه من الاختلاط فى الإجازة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر جهاز الكرة بالأهلي لاعبى الفريق من الاختلاط والتجمعات خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد أثناء الإجارة التى حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة بعد مواجهة طلائع الجيش،، التى أقيمت أمس، السبت وانتهت لصالح الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة وشهدت استلام الأهلي درع الدورى. وأكد جهاز الكرة بالأهلي للاعبين أن الوقت أصبح ضيقاً حتى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر، وبالتالى فى حال إصابة أى لاعب بكورونا فلن يلحق بالمباراة وهو ما سيمثل أزمة فنية كبرى.

ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة يومين، عقب انتهاء مباراة طلائع الجيش فى ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز، التى أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب الأهلي بالسلام، وحصل الفريق على راحة يومين لالتقاط الأنفاس، على أن يستأنف تدريباته الثلاثاء المقبل والتحضير لنهائى دورى أبطال أفريقيا.

فى الوقت الذى رفض النادى الأهلى فرض أى عقوبات، سواء بالإيقاف أو التغريم، على محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق بعد مشادته مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية قبل تسلم درع بطولة الدورى العام عقب انتهاء مباراة طلائع الجيش أمس.

وقال مصدر بالأهلى لليوم السابع، "لا توجد نية لفرض عقوبة على كهربا.. الأمر لا يعدو كونه مشادة بسيطة على بعض الأمور التنظيمية خلال اللقاء وانتهى الخلاف سريعاً بين الطرفين، وقام محمد فضل بتسليم درع الدورى بصورة طبيعية فى حضور كهربا".

وينوى محمد فضل تقديم مذكرة رسمية ضد محمود كهربا للجنة الانضباط بالجبلاية بسبب الواقعة التى نشبت بينهما بداعى أن كهربا اخترق البروتوكول الخاص بمراسم التتويج وتواجد فى منطقة المسئولين وليس اللاعبين .