شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر يطالب بلائحة ثابتة للجبلاية ويؤكد: موسيمانى ثعلب جعان بطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الإعلامى سيف زاهر بإنشاء لائحة للكرة المصرية بعيداً عن النظام الفردى فى إدارة اتحاد الكرة، وقال سيف زاهر فى برنامجه الإذاعى وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "لا أشغل نفسى حالياً بانتخابات اتحاد الكرة، كل ما يشغلنى ضرورة أن تكون هناك لائحة للكرة المصرية ونظام تسير عليه بثوابت تتناقلها الأجيال".

وأضاف سيف زاهر، "هذا ما نحتاجه فى اتحاد الكرة، لائحة ونظام ثابت لا يتغير بتغير الأشخاص ومجالس الإدارات حتى نواكب التطور الهائل للدولة المصرية التى تسير بسرعة الصاروخ فى كل المجالات، بينما اتحاد الكرة يتبع الأسلوب الفردى كل مجلس يطبق نظاما ويأتى بعده مجلس آخر يهدم ما تحقق ويبدأ من جديد".

وعن تتويج الأهلى بالدورى قال سيف زاهر، "تتويج مستحق من اللحظة الأولى للمسابقة كان هناك تنافس ولكن الأهلى طار بالقمة وأثبت أنه يستحق البطولة، وعلى المستوى الشخصى أنا معجب بموسيمانى وفكره أراه ثعلب مش بياع كلام وعارف قيمة الأهلى كويس جداً وجعان بطولات وإنجازات، رغم أن وضعه المادى متميز للغاية إلا أن أهدافه مع الأهلى تفوق الماديات ".

وواصل الأهلى تسجيل الأرقام والتربع على قمة الكرة المصرية، بعد نجاحه فى الحسم المبكر لبطولة الدورى هذا الموسم، قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، وبعد تحقيق الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، فى ختام الموسم، يحطم المارد الأحمر رقمه القياسى السابق المسجل باسمه فى موسم 2017-2018 وهو 88 نقطة، حيث وصل الأهلى فى الموسم الحالى 2019 - 2020 للنقطة 89.

والأهلي أيضا هو صاحب أقوى خط دفاع فى النسخة الجارية من بطولة الدورى، بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف فقط، على مدار 33 مباراة خاضها الفريق، وهو ثالث أفضل مواسم الأهلى الدفاعية بعدما نجح الفريق فى إنهاء موسم 1975-1976، دون أن تستقبل شباكه سوى هدفين فقط، وكذلك فى موسم 2005-2006 الذى شهد استقبال شباك الأهلى ستة أهداف فقط.

وبخروج الأهلى من مواجهة الطلائع بالكلين شيت، يصل المارد الأحمر إلى 28 مباراة بشباك نظيفة، لينفرد بالرقم القياسى الذى يتقاسمه حاليا مع الإسماعيلى موسم 1990/1991 (27 كلين شيت فى 35 مباراة).