شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يحتفل بالدورى الرابع لـ"ليلى" ويعدها بأول بطولة أفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عمرو السولية، نجم النادى الأهلى، بتتويج المارد الأحمر ببطولة الدورى للمرة 42 فى تاريخ القلعة الحمراء، ونشر صورة من الاحتفالية برفقة ابنته ليلى على تويتر وعلق قائلا، "ألف مبروك جمهور النادى الأهلى بطولة الدورى 42.. رابع دورى لـ ليلى.. إن شاء الله قريبا أول بطولة أفريقية".

وسلم مؤمن زكريا، لاعب الأهلى السابق، درع الدورى الـ 42 للاعبى المارد الأحمر بعد تحقيق الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس باستاد الأهلى والسلام فى ختام منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدورى التى حسمها الأحمر لصالحه قبل عدة أسابيع للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي، وأحرز وليد سليمان هدف التقدم للمارد الأحمر فى الثانية 48 ليصبح ضمن قائمة أسرع الأهداف فى الدورى وللأهلى، ثم سجل الأنجولى جيرالدو دا كوستا الهدف الثانى فى الدقيقة 18، ثم أحرز كهربا الهدف الثالث فى الدقيقة 36، وحرص لاعبو الأهلى على إلتقاط صورة تذكارية مع درع الدورى، خلال إحتفالهم بطريقة مؤمن زكريا الشهيرة، بوضع ايديهم على أذانهم.

وواصل الأهلى فى تسجيل الأرقام والتربع على قمة الكرة المصرية، بعد نجاحه فى الحسم المبكر لبطولة الدورى هذا الموسم، قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، وبعد تحقيق الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، فى ختام الموسم، يحطم المارد الأحمر رقمه القياسى السابق المسجل باسمه فى موسم 2017-2018 وهو 88 نقطة، حيث وصل الأهلى فى الموسم الحالى 2019 - 2020 للنقطة 89.

الأهلى كان فى حاجة لتسجيل هدف رابع فى شباك طلائع الجيش لمعادلة الرقم القياسى لأكثر الفرق تسجيلًا للأهداف فى موسم واحد، والمسجل باسم النادى الأهلى فى موسم 2017-2018، عندما نجح لاعبو الأهلى فى زيارة شباك المنافسين فى 75 مناسبة، حيث سجل المارد الاحمر فى الموسم الحالى 74 هدف