شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحتفل بـ مؤمن زكريا نجم ليلة التتويج بالدورى الـ42 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على تويتر بمؤمن زكريا، لاعب الفريق الأحمر وحضوره احتفالية التتويج بدرع الدورى، ونشرت الصفحة صور لمؤمن زكريا مع زوجته وابنه وعلقت قائلة، "المؤ.. نجم احتفالية الدورى الـ42".

وعلى شرف النجم مؤمن زكريا، احتفل لاعبو الأهلى بتتويج الفريق بلقب الدورى رقم 42 فى تاريخه عقب الفوز على فريق طلائع الجيش فى الأسبوع الأخير بالمسابقة بثلاثية نظيفة، وتسلم الفريق الدرع من "الحراق" بحضور زوجته ونجله كدليل على محبة الجميع له، والدعم حتى يتخطى محنة مرضه، ويعانى مؤمن زكريا من مرض ضمور فى العضلات والأعصاب، تسبب فى ابتعاده عن الملاعب منذ مدة طويلة، حيث يتلقى حاليًا العلاج المناسب، من أجل العودة مجددًا لممارسة كرة القدم.

ويأتى تسليم نجم الأهلى السابق درع الدورى للاعبى الأحمر وحضوره للمباراة الختامية بالمسابقة من المدرجات كواحدة من الخطوات التى قام بها كل أطراف المنظومة الرياضية من مسئولين ولاعبين وجماهير ومحبين للاعب الأهلى والزمالك والسابق حتى يتجاوز ظروفه الصحية.

وفى احتفالية تسليم الدرع للأهلى، خطفت زوجة مؤمن زكريا الأنظار بعدما أشاد قطاع كبير من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماع بما تفعله مع زوجها ووقوفها بجواره فقد وصفوها بـ"بنت الأصول"، وأنها زوجة صالحة خصوصا أنه فى الابتلاء والمحن يظهر معدن كل انسان وهى أظهرت أن معدنها أصيل.

وتتنظر الجماهير ظهورا آخر لمؤمن زكريا فى الملاعب بعد أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أنه سيكون سفيرًا لنهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامتها نهاية الشهر الجارى، وسيقوم بناءً على دوره بالعديد من الأنشطة، أبرزها حضور المباراة النهائية ووضع كأس البطولة فى أرضية ملعب المباراة وسيحمله قبل أن يحمله الأبطال على منصة التتويج.

ووجه نجم الأهلى السابق الشكر للاتحاد الافريقى "كاف" وهانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بـ"كاف" بعد تعيينه سفيرًا لنهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل تويتر: "كل الشكر للاتحاد الافريقى وشكر خاص للأب الغالى المهندس هانى أبو ريدة".