شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة كهربا ومحمد فضل فى ليلة تتويج الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة الأهلى وطلائع الجيش التى فاز بها المارد الأحمر بثلاثية دون رد، تسليم مؤمن زكريا لاعب الأهلى السابق كتيبة المارد الأحمر درع الدورى الـ 42 بختام منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدورى التى حسمها الأحمر لصالحه قبل عدة أسابيع للمرة الخامسة على التوالي، ولكن خطفت أزمة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية وكهربا نجم الأهلى الأنظار فى ليلة التتويج، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: كيف بدأت أزمة كهربا ومحمد فضل؟

ج: اشتبك محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى، خلال مراسم تسليم درع الدورى الـ 42 للمارد الأحمر، عندما كان يحاول كهربا مساعدة مؤمن زكريا للوصول لدرع الدورى وتسليمه للاعبين، ليحاول فضل منعه وتحدث المشادة بينهما تحت أنظار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء.

س: ما هو رد فعل محمد فضل بعد هذه الأزمة؟

ج: قرر محمد فضل تقديم مذكرة رسمية ضد محمود كهربا للجنة الانضباط بالجبلاية بسبب الواقعة التى نشبت بينهما اثناء تسليم درع الدورى للنادى الأهلى عقب مباراته الأخيرة فى المسابقة، بداعى أن كهربا اخترق البروتوكول الخاص بمراسم التتويج وتواجد فى منطقة المسؤولين وليس اللاعبين.

س: كيف علق كهربا على أزمته مع محمد فضل؟

ج: كشف محمود عبد المنعم كهربا كواليس المشادة التى حدثت مع محمد فضل قائلا: "ماعملتش حاجة، والفيديو موضح مين الغلطان، وفضل دفعنى وقولت له متزقنيش كده.. وأنا مش بتاع مشاكل ومش بغلط فى حد أكبر منى، والموضوع بالنسبة لى مقفول ومنتهى".

س: وما موقف الأهلى من أزمة فضل وكهربا؟

ج: رفض النادى الأهلى فرض أى عقوبات، سواء بالإيقاف أو التغريم، على محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق بعد مشادته مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية قبل تسلم درع بطولة الدورى العام عقب انتهاء مباراة طلائع الجيش أمس.

وقال مصدر بالأهلى لليوم السابع، "لا توجد نية لفرض عقوبة على كهربا.. الأمر لا يعدو كونه مشادة بسيطة على بعض الأمور التنظيمية خلال اللقاء وانتهى الخلاف سريعاً بين الطرفين، وقام محمد فضل بتسليم درع الدورى بصورة طبيعية فى حضور كهربا".

س: هل تؤثر هذه الأزمة على تواجد كهربا فى المنتخب؟

ج : يناقش حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، استبعاد محمود كهربا لاعب الأهلى من قائمة الفراعنة فى معسكر نوفمبر الجارى على خلفية مشادته مع محمد فضل عضو اتحاد الكرة خلال مراسم تسليم درع الدورى للأهلي.وفضل حسام البدرى تأخير إعلان قائمة لاعبى الاهلى فى منتخب مصر خلال معسكر نوفمبر لحين حسم مصير كهربا بشكل نهائى وإن كان الاتجاه الأقرب استبعاده.