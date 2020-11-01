شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يكشف قرار موسيمانى بشأن المعارين ويؤكد: فتحى يعلم أن الأهلى هو النجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر اتخذ قراراً نهائياً بعودة الرباعى المعار محمد شريف وصلاح محسن وأكرم توفيق وناصر ماهر، وقال سيد عبد الحفيظ فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم : "موسيمانى حرص على مشاهدة كل مباريات اللاعبين المعارين لتقييمهم رغم ضيق الوقت وإستقر بشكل نهائى على عودة محمد شريف وناصر ماهر وأكرم توفيق وصلاح محسن فى الموسم الجديد".

ويضيف مدير الكرة بالأهلى: "هذا لا يعنى أن الأمر بالنسبة للآخرين انتهى فمازلنا فى مرحلة التقييم ، ولكن الاهم حالياً هو دوري الابطال الافريقى ، ربنا يكتبلنا التتويج بالبطولة الأغلى والحلم الأكبر".

ويضيف سيد عبد الحفيظ :"الاهلى تعامل بسياسته المعروفة طوال الموسم ، فكان التتويج المستحق بالدوري ، قد نتخذ قرار ضار على المستوى القريب ولكنه مفيد على المستوى البعيد ، البداية والنهاية فى الدوري هذا الموسم كانت جيدة بخلاف الموسم الماضى بدءنا بشكل سيىء ولكننا تمكنا من العودة".

وأكمل :"موسيمانى عارف قيمة الاهلى ووفر علينا وقت وجهد وجاء متعطشا للإنجازات ونتمنى ان يحالفنا التوفيق فى النهائى الافريقى".

وعن رحيل أحمد فتحى قال سيد عبد الحفيظ :"عندى قناعة أن الكورة زى الحياة دائما يختلف فيها كل شىء بين يوم وليلة ولكن تبقى مواقف لا تنسى ، فتحى لم يبخل بنقطة عرق على الاهلى ولعب فى كل المراكز التى طلب منه اللعب فيها بإخلاص شديد ، والاهلى على رأس أندية العالم فى التعامل مع لاعبيه بتقدير ، طوال عمرنا لم نصرح ضد أى لاعب أو نقلل من جهوده ، فكان لابد أن نقدر أحمد فتحى مثلما أعطى وأخلص".

ويضيف مدير الكرة بالاهلى : "أى لاعب يأتى الاهلى ويتعامل معنا كنجم حتماً سوف يفشل ، عندنا النجم هو الفريق ، نحن نعاملك كنجم ونعطيك قيمتك ولكن لا تتعامل معنا كنجم لو تعاملت بهذه الطريقة ستجد نفسك فى مشكلة وهتخرج عن نطاق الاهلى".

وعن صالح جمعة قال سيد عبد الحفيظ : " صالح شخص طيب وليه مكانة عندى وكلنا معاه بس الكورة فى ملعبه ، احنا نمشى معاه الطريق كله ونفتح ليه الباب ونسانده وندعمه ونقف فى ضهره بس لازم هو يكون عايز وعنده الرغبة يرجع ، وواثقين فى ذلك".

واستمر الأهلى فى تسجيل الأرقام والتربع على قمة الكرة المصرية، بعد نجاحه فى الحسم المبكر لبطولة الدورى هذا الموسم، قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، وبعد تحقيق الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، فى ختام الموسم، يحطم المارد الأحمر رقمه القياسى السابق المسجل باسمه فى موسم 2017-2018 وهو 88 نقطة، حيث وصل الأهلى فى الموسم الحالى 2019 - 2020 للنقطة 89.