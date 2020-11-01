حسين الشحات بعد تتويج الأهلي بالدوري: عقبال أفريقيا ونفرح كلنا مع مؤمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل نجم النادي الأهلي حسين الشحات بتتويج القلعة الحمراء بالدوري الممتاز، فى المباراة التي أقيمت بين الأهلي وطلائع الجيش مساء أمس السبت بالجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصرى، ووعد الشحات جمهوره ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث نشر مجموعة صور من الاحتفال مع اطفاله ونجوم الأهلي، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها :" مبروك لجمهور النادي الاهلي وعقبال أفريقيا ان شاء الله ونفرح مع مؤمن كلنا باذن الله".

حسين الشحات

حسين الشحات

حسين الشحات وسلم مؤمن زكريا لاعب الأهلى السابق، درع الدورى الـ 42 للاعبى المارد الأحمر بعد تحقيق الفوز على طلائع الجيش، بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس على ستاد الاهلى والسلام بختام منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري التى حسمها الأحمر لصالحه قبل عدة أسابيع للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي، وأحرز وليد سليمان هدف التقدم للمارد الأحمر فى الثانية 48 ليصبح ضمن قائمة أسرع الأهداف فى الدورى وللأهلى، ثم سجل الأنجولى جيرالدو دا كوستا الهدف الثانى فى الدقيقة 18، ثم أحرز كهربا الهدف الثالث فى الدقيقة 36، وحرص لاعبو الأهلى على إلتقاط صورة تذكارية مع درع الدورى، خلال إحتفالهم بطريقة مؤمن زكريا الشهيرة، بوضع ايديهم على أذانهم.

حسين الشحات

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