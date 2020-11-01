فايلر.. الحاضر الغائب في مشاهد احتفال الأهلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يعود الفضل في تتويج الأهلي بدرع الدوري إلى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للفريق، الذي قاد المارد الأحمر لحصد اللقب قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، وللموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه.

وتعاقد النادي الأهلي مع رينيه فايلر في أغسطس 2019 خلفًا للمدرب الأوروجواياني مارتن لاسارتي، ونجحت إدارة القلعة الحمراء في تمديد تعاقد المدرب السويسري لمدة عام جديد بعد المستويات الرائعة التي قدمها مع الفريق.

وكسب فايلر رهان لجنة التخطيط بالأهلي، وقاد الفريق الأحمر في 30 مباراة في الدوري لموسم 2019/2020، ليحصد 79 نقطة من أصل 90 ممكنة، بعد فوزه في 25 مباراة مقابل التعادل في أربع مباريات وخسارة لقاء وحيد.

وساهم المدرب السويسري بنسبة 89% في الرقم القياسي الذي حققه الأهلي كأعلى سجل نقاط وصل إليه أي فريق في تاريخ الدوري الممتاز منذ انطلاقه في موسم 1948/1949، بعدما حصد الفريق في نهاية المسابقة 89 نقطة.

كما حقق فايلر مع الأهلي ثاني أفضل انطلاقة في تاريخ النادي بالدوري برصيد 16 انتصارا متتاليا، بفارق فوز وحيد عن الرقم القياسي الذي يحمله البرتغالي مانويل جوزيه في موسم 2004/2005، عندما حقق 17 انتصارا متتاليا.

وتمتع الأهلي مع فايلر بقوة هجومية خارقة، حيث سجل الفريق 67 هدفا في 30 مباراة عن طريق 17 لاعبًا من كل مراكز الملعب، ليحقق الأهلي بعد ذلك في نهاية المسابقة ثاني أفضل سجل تهديفي في تاريخ البطولة برصيد 74 هدفا.

ولكن مع بدء شهر أكتوبر الماضي، استغل فايلر بندا في عقده يمنحه الرحيل مجانا لظروف خاصة، قبل أن يقرر الأهلي إنهاء العلاقة التعاقدية مع فايلر بما يتفق مع بنود عقده مع النادي، والتعاقد مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وجاء موسيماني إلى الأهلي وهو بطلا للدوري، ليلعب مع الفريق أربع مباريات دون تلقي أي خسارة، وكان آخرهم أمام طلائع الجيش حيث حقق الفوز بثلاثية نظيفة، قبل الاحتفال مع الجهاز الفني واللاعبين بدرع الدوري أمس السبت.

وغاب فايلر عن مشاهد احتفالات تتويج الأهلي بلقب الدوري الـ42، إلا أنه كان حاضرا في رسائل وجهها بيتسو موسيماني، الذي لم يفوت الفرصة لتوجيه الشكر إلى المدرب السويسري، حيث صرح بعد مباراة طلائع الجيش: "أشكر فايلر، فهو من قاد الفريق للتتويج بالدوري".

وعاد موسيماني ليشيد بفايلر عبر حسابه على "تويتر"، حيث نشر صورة تجمعه بالمدرب السويسري وعلق عليها قائلا: "أبدي احترامي لمستر فايلر. لقد تم استدعائي فقط من أجل إنهاء المباريات التي تركها وراءه، كان قد حسم بطولة الدوري بالفعل، وكل ما حرصت عليه هو إنهائها بشكل لائق".