بالفيديو.. أستون فيلا يسقط أمام ساوثهامبتون في لقاء الـ7 أهداف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

انتزع فريق ساوثهامبتون فوزا صعبا من مضيفه أستون فيلا بنتيجة (4-3) خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف ساوثهامبتون يانيك فيسترجارد في الدقيقة 20 وجيمس وارد (هدفين) في الدقيقتين 33 والأخيرة من الشوط الأول وداني إنجز في الدقيقة 58.

فيما سجل أهداف أستون فيلا تيرون منجس في الدقيقة 62 وأولي واتكينز في الدقيقة الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء، وجاك جريليش في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبدأ الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي المباراة من مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك الأول كبديل في الشوط الأول، والأخير في الشوط الثاني.

ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 13 نقطة ليرتقي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب بريميرليج بشكل مؤقت، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند 12 نقطة في المركز السادس مؤقتا.

ملخص المباراة:

سجل ساوثهامبتون هدفا مبكرا في الدقيقة السادسة، لكن بعد استشارة حكم الفيديو المساعد، لم يحتسب حكم المباراة الهدف لأن تشي آدمز كان متسللاً.

وافتتح ساوثهامبتون باب التسجيل عن طريق يانيك فيسترجارد، بعدما استغل عرضية متقنة من ركلة حرة نفّذها جيمس وارد براوس، ليودع الكرة في شباك أستون فيلا بضربة رأسية في الدقيقة الـ20.

وشارك محمود حسن تريزيجيه كبديل في الدقيقة الـ29 من عمر اللقاء بدلا من البوركيني بيرتراند تراوري الذي خرج مصابا.

وضاعف جيمس وارد براوس النتيجة في الدقيقة الـ33 من ركلة حرة رائعة لم يتمكن الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز من التصدي لها.

وعاد نفس اللاعب جيمس براوس ليسجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه بنفس الطريقة في الدقيقة الـ45، حيث أودع الكرة من ركلة حرة مباشرة في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى أستون فيلا.

وفي الدقيقة الـ58، سجل ساوثهامبتون الهدف الرابع بتسديدة صاروخية أطلقها داني إنجز مهاجم الفريق من مسافة بعيدة المدى، لترطم بالعارضة الأفقية وتدخل شباك أستون فيلا بطريقة رائعة.

وقلَّص أستون فيلا الفارق في الدقيقة الـ62 بعدما أرسل جاك جريليش قائد الفريق عرضية ذكية داخل المنطقة إلى تايرون مينجز، الذي حولها بضربة رأسية في شباك ألكس مكارثي حارس ساوثهامبتون.

ودفع دين سميث مدرب أستون فيلا بالمحترف المصري أحمد المحمدي إلى أرضية الملعب كبديل لماتي كاش في الدقيقة الـ67 من عمر اللقاء.

شكَّل البديل محمود حسن تريزيجيه خطورة كبيرة على مرمى ساوثهامبتون في الدقيقة الـ68، وكاد أن يهز شباك الضيوف لولا براعة الدفاع في التصدي لتسديدته من داخل المنطقة.

وعاد تريزيجيه ليهدد مرمى ساوثهامبتون مجددا، لكن مكارثي تألق في التصدي لتسديدة على الطائر من النجم المصري في الدقيقة الـ71، ثم عاد الحارس في الدقيقة الـ76 ليقف أمام تريزيجيه بإبعاد تسديدة ثالثة إلى ركنية.

وقلَّص أستون فيلا الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ضربة جزاء حصل عليها جاك جريليش، لينفذها أولي واتكينز ويسددها في الزاوية اليسرى للحارس مكارثي.

ونجح جاك جريليش قائد أستون فيلا في تسجيل الهدف الثالث لأصحاب الأرض من تسديدة أكثر من رائعة من مسافة بعيدة المدى في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع والأخيرة من اللقاء، ذهبت إلى أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس مكارثي الذي ظل ساكنا في مرماه، لتنتهي المباراة (4-3) لساوثهامبتون.

لمشاهدة 3 فرص ضائعة من تريزيجيه أمام ساوثامبتون.. اضغط هنا

لمشاهدة ملخص لمسات تريزيجيه أمام ساوثامبتون.. اضغط هنا