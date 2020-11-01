أول رد فعل رسمي من الأهلي بعد أزمة كهربا وفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن المشادة التي وقعت بين محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أخذت أكبر من حجمها، مضيفًا أن هناك سوء فهم شكلي.

والتقطت عدسات الكاميرات مشادة كلامية بين كهربا وفضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة خلال مراسم تتويج الأهلي ببطولة الدوري.

وخلال تصريحات صحفية للموقع الرسمي للأهلي، قال عبد الحفيظ: "الواقعة التي تناولها البعض بين محمود كهربا، ومحمد فضل، أخذت أكبر من حجمها."

وأضاف: "الجميع يعلم أن مثل هذه العلاقات تسير في إطار الاحترام المتبادل، ولا توجد أي نية للإساءة من جانب أي طرف للآخر، خاصة أن الأجواء احتفالية."

وتابع: "حرصت على مشاهدة فيديو الواقعة أكثر من مرة، كما استمعت لكلام محمود كهربا، والعديد من زملائه الذين كانوا قريبين منه."

وواصل: "لم تصدر أي إساءة في حق محمد فضل، وغير مسموح بذلك أيًا كانت المبررات، بل إن كهربا في كل حديثه معي أكد على تقديره واحترامه الكامل لمحمد فضل، والعلاقة الطيبة التي تربطه معه."

وأكمل: "يبدو أن هناك سوء فهم شكليا حدث بخصوص الواقعة، وهذا لا ينال من الرفض القاطع من جانب الأهلي لأي إساءة أو تجاوز في حق أيّ من عناصر المنظومة الكروية."

ووجه عبد الحفيظ التحية لاتحاد الكرة وجميع القائمين عليه، خاصة أنهم تحملوا الكثير في سبيل عودة النشاط الكروي، واستكمال مسابقة الدوري بكل درجاتها في ظروف صعبة للغاية.