عبد الحفيظ: لم أر واقعة فضل وكهربا.. وحسمنا عودة بعض المعارين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه لم ير المشادة التي وقعت بين محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الأهلي ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة خلال مراسم تتويج الأهلي ببطولة دوري we المصري.

والتقطت عدسات الكاميرات مشادة كلامية بين كهربا وفضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة خلال مراسم تتويج الأهلي ببطولة الدوري.

وخلال تصرحيات إذاعية لبرنامج "وان تو"، قال عبد الحفيظ: "لم أر الواقعة بشكل شخصي، وسيتم التواصل مع محمد فضل".

وأضاف عبد الحفيظ: "حققنا بطولة الدوري (الغالية علينا)، نجحنا في تحقيق أرقامًا قياسية، كما نجحنا في التعامل مع المواقف الصعبة، دائمًا ما أراهن على فكر اللاعبين وشخصيتهم في الملعب."

وأضاف: "موسيماني مدرب جيد جدًا، على دراية بقيمة وحجم الأهلي وذلك وفر علينا وقت وجهد كبيرين، هو متعطش لتحقيق البطولات مع الأهلي".

وبسؤاله عن ملف المعارين، قال:"حسمنا عودة بعض الأسماء مثل محمد شريف، ناصر ماهر، أكرم توفيق، وندرس موقف باقي اللاعبين."

وعن رحيل أحمد فتحي، قال عبدالحفيظ: "لدي قناعة أن الكرة مثل الحياة، هناك أمور تختلف ومواقف لا يمكن أن ننساها، فتحي لم يبخل على الفريق بأي جهد سواء في مركزه أو غير مركزه، هناك أمور علينا تقديرها."

وبسؤاله عن وضعية صالح جمعة، قال: "صالح شخص طيب، له مكانة كبيرة عندي، نساعده في اتخاذ خطوات للأمام ونتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد خلال الفترة المقبلة."