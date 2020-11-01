قمصان: موسيماني متعاون.. وسنتعامل مع "متغيرات" نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال سامي قمصان المدرب المساعد للجهاز الفني بالنادي الأهلي، إن الفريق كان يستعد بشكل جيد لخوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا في موعدها السابق والذي كان مقررًا في السادس من نوفمبر الجاري.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيل المباراة بناء على طلب من السلطات المصرية، ليتم إقامتها في السابع والعشرين من نوفمبر الجاري.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال قمصان: "أبارك للاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة بعد نهاية موسم صعب".

وأضاف: "سعيد بالعمل مع موسيماني، هو شخص متعاون ويسمع جيدا لاقتراحات الجهاز المعاون، ويقدر العناصر الكبيرة من اللاعبين ويتعامل مع النجوم وأصحاب الخبرات ويحتوى اللاعبين الشباب، وهو يعلم قيمة النادي الأهلي جيدًا".

وبسؤاله عن تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا، قال:" الفريق كان يستعد بشكل جيد للمباراة، قمنا بإراحة بعض العناصر الأساسية، لكن هناك متغيرات حدثت وسنتعامل معها، وسوف نستعد بشكل جيد للنهائي".

وواصل: "ندرس القرار الأفضل بشأن الفترة المقبلة سواء إقامة معسكر مغلق أو إقامة تدريب على فترتين".

وواصل: "الاستقرار من أهم عوامل النجاح، فايلر كان لديه تركيز وطموح مع الفريق، لكن فترة بعد توقف كورونا، كان يعاني من بعض المشكلات".

وأتم قمصان حديثه موجهًا رسالة لأحمد فتحي، وقال: "نقدر مشواره مع النادي، لعب حتى آخر دقيقة، وحصل على التكريم المناسب ونتمني له التوفيق في المرحلة المقبلة".

جدير بالذكر أن الأهلي حسم لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخه، كما تأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا وينتظر الفائز من مباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف النهائي (علمًا بأن الفريق الأبيض حسم لقاء الذهاب لصالحه بهدف دون رد).