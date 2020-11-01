أستون فيلا يسقط أمام ساوثهامبتون في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

سقط فريق أستون فيلا في فخ الهزيمة أمام نظيره ساوثهامبتون، برباعية مقابل ثلاثة أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل رباعية ساوهامبتون كلا من: يانيك فيستر جارد في الدقيقة 20، ثم أضاف جيمس وارد هدفين في الدقيقتين 33 و45 من ركلتين ثابتتين

نفذهما اللاعب ببراعة في شباك المنافس، وفي الدقيقة 58 سجلى داني إنجز الهدف الرابع.

بينما سجل ثلاثية أستون فيلا كلا من: تيرون منجس في الدقيقة 62، أولي واتكينز في الددقيقة 89، جاك جريليش في الدقيقة 94 بالوقت بدل الضائع.

ودخل الدولي المصري محمود حسن تريزيجية لاعب فريق أستون

فيلا، كبديل في مباراة فريقه أمام ساوثهامبتون، وحل تريزيجيه كبديل في الدقيقة 29، ويسعى لمساعدة فريقه من أجل التعادل وتحقيق الفوز، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب فيلا بارك.

تريزيجية لم يبدأ المباراة واحتفظ به دين سميث على مقاعد البدلاء، قبل أن يتعرض البوركيني برتراند تراوري لإصابة ويدخل بدلًا منه النجم المصري.

ويحتل أستون فيلا المركز الخامس في ترتيب بريميرليج برصيد 12 نقطة، فيما يأتي ساوثهامبتون في المرتبة العاشرة وفي جعبته 10 نقاط.