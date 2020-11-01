تريزيجية يدخل بديلا في مباراة أستون فيلا وساوثهامبتون

دخل الدولي المصري محمود حسن تريزيجية لاعب فريق أستون فيلا، كبديل في مباراة فريقه أمام ساوثهامبتون، والتي تجمع بينهما حاليًا على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحل تريزيجيه كبديل في الدقيقة 29،

ويسعى لمساعدة فريقه من أجل التعادل وتحقيق الفوز، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب فيلا بارك.

تريزيجية لم يبدأ المباراة واحتفظ به دين سميث على مقاعد البدلاء، قبل أن

يتعرض البوركيني برتراند تراوري لإصابة ويدخل بدلًا منه النجم المصري.

وبدأ الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه المباراة من مقاعد البدلاء، قبل أن

يشارك كبديل بعد مرور نصف ساعة من اللقاء.

ويحتل أستون فيلا المركز الخامس في ترتيب بريميرليج برصيد 12 نقطة، فيما يأتي ساوثهامبتون في المرتبة العاشرة وفي جعبته 10 نقاط.