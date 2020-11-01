مشاهدة ماتش يوفنتوس وسبيزيا بث مباشر اليوم 1 نوفمبر 2020 في الدوري الايطالي

أعلن مدرب نادي يوفنتوس، أندريا بيرلو، قائمة فريقه المستدعاة لخوض المواجهة ضد نادي سبيزيا، المقررة مساء اليوم الأحد، لحساب المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وضمت القائمة 20 لاعبا، بينهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي غاب عن مباريات الفريق الأخيرة، بسبب إصابته بفيروس كورونا.
في المقابل، غاب عن القائمة بسبب الإصابة، الثلاثي الهولندي ماتيسدي ليخت، والإيطالي جورجيو كيلليني، والبرازيلي ساندرو.
وجاءت قائمة اليوفي كالتالي:
في حراسة المرمى: تشيزني، بنسوليو، بوفون.
في الدفاع: دانيلو، كوادرادو، بونوتشي، ديميرال، فرابوتا.
في الوسط: آرثر، رامسي، ماكيني، كييزا، رابيو، بنتانكور، بيرنارديسكي، بورتانوفا، كولوسيفسكي.
في الهجوم: رونالدو، موراتا، ديبالا.
كان يوفنتوس، اكتفى بنتيجة التعادل 1-1 مع كروتوني، وهيلاس فيرونا، في الجولتين الأخيرتين اللتين غاب فيهما رونالدو عن فريق "السيدة العجوز".
ويحتل اليوفي، حامل لقب الدوري الإيطالي في المواسم التسعة الأخيرة، المركز السادس حاليا في جدول ترتيب "الكالتشيو"، برصيد تسع نقاط.
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