تابع لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس وسبيزيا بث مباشر الدوري الايطالي

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، سيشارك أساسيًا في مواجهة فريقه أمام سبيزيا غدًا بالكالشيو.

كريستيانو رونالدو لم يشارك في المباريات منذ 11 أكتوبر بمواجهة فرنسا والبرتغال، بعدما أصيب بـ فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19.

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أعلن مدرب يوفنتوس عن تشكيلة الفريق الرسمية التي ستواجه نظيره فريق سبيزيا، في الجولة السادسة من الكالتشيو، على أرضية ملعب " دينو مانوتزي ".

وجاءت التشكيلة كالأتي:

بوفون

ديميرال - بونوتشي - دانيلو

كييزا - آرثر - بينتانكور - مكيني - كوادرادو

موراتا - ديبالا