بث مباشر.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وسبيزيا اليوم 1 نوفمبر 2020 الدوري الإيطالي

نتائج فحص المهاجم البرتغالي جاءت إيجابية يوم 13 أكتوبر الجاري أثناء معسكر منتخب البرتغال، وأكدت الاختبارات التالية إيجابية حالته بما فيها فحص أجري الثلاثاء عشية مواجهة برشلونة في دوري الأبطال.

وبعد غيابه عن مباراتي كروتوني وفيرونا في الدوري الإيطالي ودينامو كييف وبرشلونة في التشامبيونز، قد يشارك رونالدو اليوم الأحد أمام سبيزيا، رغم أنه لم يتدرب مع زملائه منذ 12 من الشهر الماضي.

كان النجم كريستيانو رونالدو أعلن تعافيه من فيروس كورونا

منذ أيام قليلة، ومن المتوقع أيضًا عودته فى مباراة اليوم، ويقاتل نجم دفاع اليوفى ليوناردو بونوتشى للعودة لكتيبة أندريبا بيرلو، لحل أزمة الدفاع قبل مواجهة فرينكفاروسى في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، لضمان التأهل لدور الـ16 بعد الهزيمة من برشلونة بثنائية نظيفة في الجولة الثانية.

وكان حامل لقب الدوري الإيطالى تأثر كثيرًا خلال الأيام الماضية بغياب كريستيانو رونالدو عن صفوفه، الذى ثبت تعافيه من فيروس كورونا

بعد إعلان سلبية المسحة الأخيرة التى خضع لها، الثلاثاء الماضى.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن يوفنتوس عانى على مستوى النتائج فى غياب كريستيانو رونالدو، حيث خاض 3 مباريات من دون النجم البرتغالى أمام كل من كروتوني وفيرونا بالكالتشيو وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا.