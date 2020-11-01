مشاهدة مباراة يوفنتوس وسبيزيا بث مباشر اليوم في الدوري الايطالي

عاد نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، إلى مقر تدريبات فريق السيدة العجوز، لأول مرة بعد شفائه من فيروس كورونا التاجي.
أعلن يوفنتوس، مساء أمس الجمعة، تعافي رونالدو من فيروس كورونا، بعدما جاءت نتيجة تحاليله سلبية.
وذكر موقع "توتو ميركاتو ويب"، أن النجم البرتغالي رونالدو بعد إعلان شفائه، تواجد صباح اليوم فيكونتيناسا - مقر تدريبات اليوفي - لأول مرة منذ أكثر من 20 يومًا.
وأضاف أن كريستيانو عليه اجتياز اختبارات اللياقة البدنية؛ من أجل العودة للمشاركة مع فريقه بشكل طبيعي.
ومن المتوقع أن يتواجد رونالدو في قائمة يوفنتوس التي تستعد لمواجهة سبيزيا، غدًا الأحد، في إطار منافسات الدوري الإيطالي.
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