ديبالا يقود تشكيل يوفنتوس أمام سبيزيا بالدوري الإيطالي

أعلن أندريا بيرلو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، تشكيل اللاعبين في مباراة سبيزيا بالجولة السادسة من بطولة جاء تشكيل يوفنتوس كالتالي: في مباراة سبيزيا بالجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي حراسة المرمى: بوفون الدفاع: دانيلو، بونوتشي، ديميرال الوسط: آرثر، ماكيني، بنتانكور، كييزا، كوادرادو الهجوم: موراتا، ديبالا

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